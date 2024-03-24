ХОТИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ УЗНАТЬ ТОЧНУЮ ЦЕНУ ВАШЕГО КАТАЛИЗАТОРА?
Пришлите фото номеров, которые есть на металлическом корпусе катализатора
Мы назовем точную цену
Если ваш катализатор уже выбит и не осталась корпуса, то назвать цену мы сможем только после того, как сделаем рентгеновский анализ на содержание металлов
Почему выгодно сдать катализатор у нас?
Мы лицензированная компания
Даем выгодные цены и выплачиваем до 80% от
Лондонской биржи металлов.
Работаем напрямую с европейскими аффинажными заводами.
Лондонской биржи металлов.
Работаем напрямую с европейскими аффинажными заводами.
Честный подход к оценке
Расчет производится на основе результатов анализа, а не по выдуманной цене.
Работаем только через рентгеновский анализ
Работаем только через рентгеновский анализ
Полностью открытый и прозрачный процес выкупа
Вы можете присутствовать в момент технологического процесса!
Нам нечего скрывать.
Нам нечего скрывать.
Индивидуальный подход к клиентам
Бесплатно выезжаем к клиентам в другие города Беларуси.
Экономим Ваше время - выплачиваем деньги на руки за 10 минут!
Экономим Ваше время - выплачиваем деньги на руки за 10 минут!
Какие катализаторы вы можете нам сдать?
КЕРАМИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
Дешевые или пустые;
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Средняя цена - 240* руб/шт;
Может доходить - 1 500 руб/шт;
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Стоимость керамических катализаторов зависит от содержания драгоценных металлов в нем.Сдать катализатор
Керамические катализаторы
от 240* до 1 500
Пример
Сдать
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
Дешевые или пустые;
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Средняя цена - 120* руб/шт;
Стоимость металлического катализатора зависит от содержания драгоценных металлов в нем.Сдать катализатор
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
от 120* до 500
Сдать
САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Дешевые или пустые;
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Средняя цена - 140* руб/шт;
Может доходить - 500 руб/шт;
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Стоимость сажевого фильтра зависит от содержания драгоценных металлов в нем.Сдать фильтр
САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
от 140* до 500
Пример
Сдать
Грузовые катализаторы
Mercedes-Benz Actros;
MAN TGA;
Volvo FL и др
Чтобы узнать стоимость необходимо предварительно связаться с менеджером и обсудить все детали, или же оставьте заявку и с вами свяжутся наши менеджеры.Сдать катализатор
Грузовые катализаторы
Mercedes-Benz Actros, MAN TGA, Volvo FL и др
Сдать
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
Металлические катализаторы;
Керамические катализаторы;
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Шлаки, отвалы, пески;
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Чтобы узнать стоимость необходимо предварительно связаться с менеджером и обсудить все детали, или же оставьте заявку и с вами свяжутся наши менеджеры.Сдать катализатор
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
Стоимость необходимо уточнить у менеджера.
Сдать
*В 5% случаев катализатор может ничего не стоить или быть дешевым
Смотреть причины
ПРИЧИНЫ КОГДА КАТАЛИЗАТОР НИЧЕГО НЕ СТОИТ
ЦЕННОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА СОДЕРЖАЩИХСЯ В КАТАЛИЗАТОРОЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ, РОДИЙ) КОТОРЫЕ НАПЫЛЕНЫ НА СТЕНКАХ СОТ КАТАТАЛИЗАТОРА
КАКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НЕ СОДЕРЖАТ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ИЛИ ИХ ОЧЕНЬ МАЛО:
- FAP фильтры или их называют Сажевые фильтры от французский машин.
- Сажевые фильтры с системой AdBlue.
- Не оригинальные катализаторы.
- Иномарки, собранные в РФ, имеют очень малое напыление драгоценных металлов.
- Советский автопром ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.
ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫЕ УМЕНЬШАЮТ СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В КАТАЛИЗАТОРЕ:
- Большой срок службы и пробег автомобиля.
- Плохое топливо. Некоторые присадки в топливе сжигаю металлы из катализатора.
- Спортивный или агрессивный стиль езды.
- Промывка катализатора или сажевого фильтра для продления срока службы.
В связи с этим в 5% случаях ваш катализатор может оказаться пустым и ничего не стоить!
ПРИМЕРЫ КЕРАМИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Марка
Вес
№ бочки
Цена
Toyota Prius
0,48
№ бочкиGD3
800 руб*
BMW E65
0,9
№ бочки7575128
735 руб*
Mazda 626
1,18
№ бочкиFP72
1 260 руб*
Mitsubishi Carisma
1,8
№ бочки2A / MR355919
1 155 руб*
Honda Accord
1,5
№ бочкиA44 / KT9J12E
685 руб*
*Цена указана ориентировочно, от скачков биржи цена может менятся в большую или меньшую сторону.
ПРИМЕРЫ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
Марка
Вес
№ бочки
Цена
BMW X5
3,12
№ бочки7805569 / 7806502
350 руб*
VAG/Crafter
3
№ бочки2E0181BB
500 руб*
VAG / Transporter
3,53
№ бочки7H0254700P / 7H0181AB
565 руб*
*Цена указана ориентировочно, от скачков биржи цена может менятся в большую или меньшую сторону.
Как проходит процесс сдачи катализатора?
01 / 03
У вас есть наш катализатор - а у нас деньги на его покупку
Вы можете оставить заявку на сайте или же позвонить. Мы выясним все детали, и ответим на все вопросы.
01
Оставьте заявку на сайте
или позвоните напрямую, мы проконсультируем
02 / 03
ДОСТАВЛЯЕТЕ КАТАЛИЗАТОР В ПУНКТ ПРИЕМА ИЛИ МЕНЕДЖЕР ПРИЕДЕТ К ВАМ
Я из другого города
г.Минск, пер. Ольшевского 1
ПУНКТ ПРИЁМА В МИНКЕ
02
Доставьте катализатор
в наш пункт приема г.Минск, пер.Ольшевского 1Я из другого города
03 / 03
За 10 минут мы делаем оценку стоимости, и выплачиваем деньги сразу
01
Если ваш катализатор в корпусе, то мы бесплатно достанем из него керамическую часть!
02
Проводим высокоточный анализ с использованием сертифицированного оборудования Olympus Vanta.
03
Если стоимость вас не устроила, вы можете
забрать свой катализатор.
Оплата за анализ не производится!
забрать свой катализатор.
Оплата за анализ не производится!
При себе обязательно иметь паспорт
ПРИ СДАЧЕ КАТАЛИЗАТОРА ПРИ СЕБЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Без паспорта мы не сможем приобрести у вас лом
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Без паспорта мы не сможем приобрести у вас лом
03
За 10 минут делаем оценку
и выплачиваем деньги
При себе обязательно иметь паспорт
ПРИ СДАЧЕ КАТАЛИЗАТОРА ПРИ СЕБЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Без паспорта мы не сможем приобрести у вас лом
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Без паспорта мы не сможем приобрести у вас лом
Особые условия
ЮРИДИЧЕСКИм ЛИЦам
Шаги сдачи
Как сдать юр лицу
Для юридических лиц условия
- Созвонится с менеджером или оставить заявку на сайте;
- Прислать реквизиты для заключения договора;
- С менеджерам согласовать дату приезда и список сдаваемых материалов;
- Поможем оформить весь список сопроводительных документов;
- Доставляете материал в пункт приема, пер. Ольшевского 1.
- Сортируем, делаем оценку стоимость сдаваемых материалов;
- Составляем акт-приема и расчет-паспорт;
- Оплату за материал производим по безналу в течении 1-2 дня.
- Прислать реквизиты для заключения договора;
- С менеджерам согласовать дату приезда и список сдаваемых материалов;
- Поможем оформить весь список сопроводительных документов;
- Доставляете материал в пункт приема, пер. Ольшевского 1.
- Сортируем, делаем оценку стоимость сдаваемых материалов;
- Составляем акт-приема и расчет-паспорт;
- Оплату за материал производим по безналу в течении 1-2 дня.
ОПТОВЫМ КЛИЕНТАМ
от 30 кг
Смотреть условия по ОПТу
Оптовые условия до 80%
- Высокая степень извлечения Pt-98%, Pd-98%, Rh-85%
- Платим до 80% LME, зависит от размера партии и содержания драгоценных металлов.
- Цены берем по KITKO на день сдачи
- Весь материал измельчается и готовится проба 125 микрон.
- Отдельно принимаются саживые фильтры, отдельно катализаторы
- Можно смотреть за процессом приемки вашего материала, нам скрывать нечего.
Чтоб сделать комфортным вашу сдачу материала, предварительно согласуйте время приезда, чтоб вам не ждать в очереди!
Цены уточняйте у менеджера!!!
- Платим до 80% LME, зависит от размера партии и содержания драгоценных металлов.
- Цены берем по KITKO на день сдачи
- Весь материал измельчается и готовится проба 125 микрон.
- Отдельно принимаются саживые фильтры, отдельно катализаторы
- Можно смотреть за процессом приемки вашего материала, нам скрывать нечего.
Чтоб сделать комфортным вашу сдачу материала, предварительно согласуйте время приезда, чтоб вам не ждать в очереди!
Цены уточняйте у менеджера!!!
СЕРГЕЙ
Приемщик компании “ДрагМеталлГрупп"
вы в городе, где нет приемного пункта?
Наш специалист приедет к вам бесплатно
Приедем и оценим стоимость;
Купим и произведем выплату на месте;
Собственный автопарк машин;
Приедем
к клиенту
Оценим
стоимость
Выплатим
на месте
Специалист выезжает в РАБОЧИЕ и ВЫХОДНЫЕ дни
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Дата с
Дата по
30d
3m
6m
12m
3y
5y
10y
Цены на дату: 29.01.2025
Platinum
941.00$
Palladium
937.00$
Rhodium
4525.00$
USD НБРБ
3.411 BYN
Часто задаваемые вопросы
На вопросы отвечает
Сергей
приемщик компании «Драгметаллгрупп»Получить консультацию
Как понять, что катализатор вышел из строя?
— потеря мощности автомобиля.
— перебой работы мотора.
— рывки при ускорении.
— плавающая стрелка тахометра.
— увеличение расхода топлива.
— на приборной панели загорается «чек».
По вышеперечисленным признакам можно понять, что катализатор разрушен, поэтому стоит обратиться к специалисту и выявить неисправность. Катализатор, вышедший из строя, может повлечь за собой серьезные последствия для автомобиля (поломка двигателя или турбины). Игнорировать симптомы засорения – грубая ошибка.
— перебой работы мотора.
— рывки при ускорении.
— плавающая стрелка тахометра.
— увеличение расхода топлива.
— на приборной панели загорается «чек».
По вышеперечисленным признакам можно понять, что катализатор разрушен, поэтому стоит обратиться к специалисту и выявить неисправность. Катализатор, вышедший из строя, может повлечь за собой серьезные последствия для автомобиля (поломка двигателя или турбины). Игнорировать симптомы засорения – грубая ошибка.
На каком пробеге удалять катализатор?
В интернете бытует мнение, что на определенном пробеге лучше вырезать катализатор во избежание последующих проблем, но это заблуждение, так как теоретически, автомобильный катализатор может служить долгие годы и не выйти из строя. Статистика говорит, что чаще всего проблемы с катализатором возникают на пробеге от 150 тысяч километров. Такая цифра – это лишь повод лишний раз провести диагностику автомобиля, а не спешно вырезать катализатор в первом автосервисе или в гараже.
Почему за отработанный катализатор платят деньги?
Автомобильные катализаторы снижают выброс в окружающую среду вредных химический веществ, как моноокись углерода (CO), углеводород (HC), оксида азота (NOx). Катализатор может состоять из керамических пористых блоков или листов металла, поверхность которых покрыта драгоценными металлами: платина (Pt), палладий (Pd) и родий (Rh). Данные драгоценные металлы активизируют оксидацию или деоксидацию, благодаря чему вредные вещества превращаются в двуокись углерода (CO2), воду (H2O), азот (N2). Таким образом, количество вредных выхлопных газов снижается до минимума.
В связи с этим, компании как наша, скупают отработанные катализаторы и извлекают из них драгоценные металлы. Извлеченные драгоценные металлы снова поставляются для производства новых катализаторов.
В связи с этим, компании как наша, скупают отработанные катализаторы и извлекают из них драгоценные металлы. Извлеченные драгоценные металлы снова поставляются для производства новых катализаторов.
Сколько стоит катализатор?
Цена скупки б/у катализатора определяется по содержанию драгоценных металлов в нем. Чтобы определить точное количество драгоценных металлов в катализаторе делается рентгеновский анализ.
Люди (компании), покупающие катализаторы «на глаз», не имея возможности купить оборудование для анализа, скупают катализаторы по самой низкой цене в своей категории.
В нашей компании цену за катализатор можно узнать 2 способами.
1-ый способ. На каждом катализаторе имеется уникальный номер. По этому номеру мы можем посмотреть количество драгоценных металлов в катализаторе и назвать вам цену. Каталог содержит более 20 000 позиций разных катализаторов и каждый день пополняется новыми.
2-ой способ. Если у вас не осталась корпуса катализатора или номер не виден, мы сможем вас сориентировать примерной ценой назвав марку и год машины. Точную стоимость сможем сказать после проведения рентгеновского анализа.
Люди (компании), покупающие катализаторы «на глаз», не имея возможности купить оборудование для анализа, скупают катализаторы по самой низкой цене в своей категории.
В нашей компании цену за катализатор можно узнать 2 способами.
1-ый способ. На каждом катализаторе имеется уникальный номер. По этому номеру мы можем посмотреть количество драгоценных металлов в катализаторе и назвать вам цену. Каталог содержит более 20 000 позиций разных катализаторов и каждый день пополняется новыми.
2-ой способ. Если у вас не осталась корпуса катализатора или номер не виден, мы сможем вас сориентировать примерной ценой назвав марку и год машины. Точную стоимость сможем сказать после проведения рентгеновского анализа.
Почему катализаторы могут быть пустые?
— Катализатор в вашей машине может стоять уже не оригинальный.
— Чем больше срок службы и пробег автомобиля, тем меньше драгоценных металлов остается в катализаторе.
— Плохое топливо. Некоторые присадки в топливе сжигаю металлы из катализатора.
— Спортивный или агрессивный стиль езды.
— Катализатор может быть вымыт для продления срока службы.
ВАЖНО! Участились случаи подмены катализаторов. Недобросовестные станции техобслуживания иногда подменяют хороший катализатор на пустой в расчете на то, что клиент не может визуально определить его качество. Во избежание данной ситуации заранее предупреждайте СТО, что после ремонта повезете катализатор на оценку содержания в нем драгоценных металлов
В связи с этим в 5% случаях ваш катализатор может оказаться пустым.
— Чем больше срок службы и пробег автомобиля, тем меньше драгоценных металлов остается в катализаторе.
— Плохое топливо. Некоторые присадки в топливе сжигаю металлы из катализатора.
— Спортивный или агрессивный стиль езды.
— Катализатор может быть вымыт для продления срока службы.
ВАЖНО! Участились случаи подмены катализаторов. Недобросовестные станции техобслуживания иногда подменяют хороший катализатор на пустой в расчете на то, что клиент не может визуально определить его качество. Во избежание данной ситуации заранее предупреждайте СТО, что после ремонта повезете катализатор на оценку содержания в нем драгоценных металлов
В связи с этим в 5% случаях ваш катализатор может оказаться пустым.
Требования к приемке отработанных катализаторов?
— Катализатор должен быть снят с автомобиля, при этом металлический корпус срезать необязательно.
— Катализатор не должен быть залит маслом, растворами, содержать посторонние примеси.
— Влажность катализатора должна быть естественной.
— Металлический катализатор должен быть целым, не развернутым.
— Катализатор не должен быть залит маслом, растворами, содержать посторонние примеси.
— Влажность катализатора должна быть естественной.
— Металлический катализатор должен быть целым, не развернутым.
Мы новая высокотехнологичная компания, которая позволит вам получить высокую цену
Высокая цена - достигается с помощью точного определения драгоценных металлов. Мы построили производство которое с точностью 97% способна определить количество драгоценных металлов в вашем катализаторе.
Сортировка катализаторов
Подготовка к измельчению катализаторов
За раз можем перемолоть до 10 кг материала
Перемол занимает 5 минут
Отбор пробы, с каждого лота
Готовим 2 представительские пробы для больших партий
Измельчение пробы до 125 микрон
Подготовленная проба перемешивается до однородности
Просеивание пробы через сито 125 микрон
Однородная проба готова для рентгеновского анализа
Расчет с клиентами сразу на месте
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объявляем день, когда катализатор
можно сдать на 7% дороже
объявляем день, когда катализатор
можно сдать на 7% дороже
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Контакты
Телефон горячей линии:
Режим работы приемного пункта:
г. Минск, пер. Ольшевского 1
Пн-Пт с 9-00 до 18-00. Сб, Вс - выходной
Перерыв на обед с 13-00 до 13-30
Перерыв на обед с 13-00 до 13-30
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