Цена скупки б/у катализатора определяется по содержанию драгоценных металлов в нем. Чтобы определить точное количество драгоценных металлов в катализаторе делается рентгеновский анализ.

Люди (компании), покупающие катализаторы «на глаз», не имея возможности купить оборудование для анализа, скупают катализаторы по самой низкой цене в своей категории.

В нашей компании цену за катализатор можно узнать 2 способами.

1-ый способ. На каждом катализаторе имеется уникальный номер. По этому номеру мы можем посмотреть количество драгоценных металлов в катализаторе и назвать вам цену. Каталог содержит более 20 000 позиций разных катализаторов и каждый день пополняется новыми.

2-ой способ. Если у вас не осталась корпуса катализатора или номер не виден, мы сможем вас сориентировать примерной ценой назвав марку и год машины. Точную стоимость сможем сказать после проведения рентгеновского анализа.